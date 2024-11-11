Япония смягчила санкции на поставки автомобилей в Россию

Причём запрет снят не только с машин японских марок.

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Российские автомобилисты получат доступ к некоторым гибридным машинам из Японии. Страна восходящего солнца сняла запрет на поставки ряда моделей в нашу страну, передаёт «РБК Приморье».

С 2023 года под эмбарго находились все японские автомобили с ДВС и электрическом довесом, причём как с завода, так и с пробегом. Но если при введении запрета на ввоз в Россию формулировка «гибрид» была всеобщей, то теперь уточнена.

Мощные подзаряжаемые HEV поставлять по-прежнему запрещено, а вот с менее мощных мягких гибридов ограничения сняты.

«Вводя эти санкции, они не подразумевали, что эти машины тоже запрещают. Сейчас продажи просели, японцы начали искать дополнительные ходы и лазейки. Разобрались и оказалось, что возить можно», — объяснил Дмитрий Клатаевский, директор компании «Япония Транзит», специализирующейся на поставках автомобилей из Восточной Азии.

Мягкий гибрид — это силовая установка, в которой электрическая составляющая используется только для помощи двигателю внутреннего сгорания на разгонах и снижения нагрузки на агрегат. Самостоятельно такой электромотор машину в движение не приводит.

Отмечается, что Япония уже составила список машин, которые разрешены для ввоза в России. Среди них оказались не только мягкие гибриды Toyota, Suzuki, Nissan, Mazda и Mitsubishi, а также «европейцы» Audi и Mercedes, поставляемые на японский рынок. Послабление касается как новых автотранспортных средств, так и б/у машин.