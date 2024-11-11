Lamborghini представила эксклюзивный суперкар для Китая

На отделку экстерьера и салона дизайнеры потратили свыше 500 часов.

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Итальянская компания Lamborghini показала версию суперкара Revuelto для китайского рынка. Мощнейший автомобиль получил необычайно длинное название Revuelto Opera Unica China Edition. Презентация состоялась в минувшие выходные на автовыставке Esperienza Arte в Шанхае, сообщает китайский портал Hypebeast.

Как и оригинальная итальянская модель, китайский Revuelto Opera оснащён битурбированным 6,5-литровым V12 и тремя электромоторами. Суммарная отдача силового агрегата составляет 1015 сил. Суперкар разгоняется до «сотни» за 2,5 секунды и развивает максимальную скорость свыше 350 км/ч.

Экстерьер китайского Revuelto Opera — это своя уникальная история. На создание красно-тёмного оттенка кузова с желтыми вкраплениями дизайнеры потратили 475 часов, то есть 19 суток. Ещё 53 часа заняло оформление 2-местного салона с кожаной обивкой насыщенного чёрного цвета Nero Ade и сиденьями с прострочкой и окантовкой вишнёво-красного оттенка Rosso Efesto.

«Opera Unica представляет собой идеальное сочетание скорости, мощности и искусства», — поделился впечатлениями от новинки генеральный директор Lamborghini Стефан Винкельманн.

Стоимость Lamborghini Revuelto Opera Unica China Edition составляет $1,3 млн или 127 млн рублей по текущему курсу. Судя по всему, модель будет выпущена штучным тиражом.