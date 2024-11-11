Названы сроки маркировки автомобильных товаров в РФ

Пока речь идёт лишь об экспериментальных метках на моторных маслах и запчастях.

© Syda Productions / Dreamstime.com

Грядущей зимой в России поставщики и точки продаж в пробном режиме начнут маркировать запчасти и масла для автомобилей. Эксперимент пройдёт с 1 по 26 февраля, сообщила газета «Известия» со ссылкой на собственные источники.

Автомагазины, сервисные центры и маркетплейсы в течение четырёх недель будут продавать маркированные свечи зажигания, автомобильные стёкла различных видов, масляные, топливные, воздушные и другие фильтры. К эксперименту планируется привлечь как прямых производителей, так и дистрибьюторов и дилеров.

В начале ноября стало известно, что правительство РФ собирается ужесточить контроль за торговлей запчастями и автомаслами. Предлагается ставить специальные метки на детали и технические жидкости и подключать их к государственной информационной системе за оборотом товаров (ГИС МТ).

Маркировка будет проверяться при формировании чека на кассе и, если её нет, продажа будет заблокирована. Таким способом правительство рассчитывает уменьшить количество контрафактной автомобильной продукции.