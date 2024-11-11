Названы российские цены и дата старта продаж минивэна Wey 80

Премиальный семейный автомобиль приедет в Россию во второй половине ноября.

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В течение ближайших полутора недель в продажу в России поступит новый гибридный минивэн Wey 80 от Great Wall Motor. Пресс-служба компании раскрыла точную дату поступления новинки в автосалоны и назвала стоимость премиального автомобиля.

В России полноприводный Wey 80 будет представлен в двух вариантах: 7-местном Premium и 6-местном Business Lounge с удлинённым кузовом. Короткий вариант имеет длину 5045 мм, колёсную базу — 3085 мм, а удлинённая версия отличается параметрами 5405 мм и 3275 мм соответственно. Дорожный просвет тоже разный — 155 мм и 145 мм.

«Стоимость гибридного минивэна Wey 80 в комплектации Premium составит 7 299 000 рублей и 8 599 000 рублей — в комплектации Business Lounge», — говорится в заявлении российского представительства китайского бренда.

Wey 80 оснащён гибридной силовой установкой, которая включает в себя 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 152 л.с. и два электромотора. Пиковая отдача агрегата в короткобазной версии составит 487 сил, длиннобазная модификация развивает 458 лошадиных сил. Запас хода на электричестве составляет 160 км и 183 км соответственно.

В салоне имеется 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, экран медиасистемы на 14,6 дюймов и 15-дюймовый проекционный дисплей. В зависимости от комплектации предлагается аудиосистема на 8 или 20 динамиков, есть бокс с подогревом еды и напитков.

В российском офисе считают, что целевой аудиторией Wey 80 станут автомобилисты от 40 лет с большой семьей, любители путешествий с доходом выше среднего и бизнесмены. Спрос на новинку ожидается весьма высокий, поскольку на российском рынке сейчас представлено очень мало минивэнов.

Гибридный минивэн с 18 ноября будет доступен для покупки в России в официальных дилерских центрах Tank, где осуществляются продажи и сервисное обслуживание машин марки Wey. Предзаказ оформить можно уже сейчас.