Chery представила парковочный автопилот нового поколения

Автомобиль с новейшей системой автоматической парковки скоро поступит в продажу в России.

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Новый кроссовер Chery Tiggo 9, который в ближайшее время можно будет приобрести в России, получил продвинутый парковочный автопилот. Интеллектуальная система умеет плавно и безопасно парковать автомобиль, сообщила пресс-служба компании.

Система автоматической парковки новейшего поколения APA разработана специально для сложных ситуаций на парковке, с которыми сталкиваются как начинающие, так и опытные водители. Например, одна из самых частых проблематичных ситуаций — разворот в узком пространстве, чтобы припарковаться или выехать с парковки.

Как рассказали в Chery, их умная система сканирует обстановку вокруг машины с помощью радаров и камер кругового обзора и позволяет безопасно припарковаться даже в узком пространстве. При этом автопилот может осуществить парковку как передним, так и задним ходом. Кроме того, ИИ запоминает ситуации и благодаря машинному обучению постоянно совершенствует свои алгоритмы.

Кроссовер Chery Tiggo 9 поступит в продажу в России до конца 2024 года. Точная дата поступления машины в автосалоны, стоимость и комплектации ещё не объявлены.