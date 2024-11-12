Россия заняла второе место в Европе по продажам автомобилей

В октябре российский авторынок вернулся на второе место в европейском рейтинге.

© Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

Российский автомобильный рынок остаётся среди крупнейших на европейской арене. По итогам октября больше новых легковых машин было продано только в одной стране Европы, подсчитал «Автостат».

Объём реализации автомобилей в России за второй месяц осени составил 171 179 экземпляров. Это на 52% больше относительно октября прошлого года и максимальный показатель для отечественного рынка за последние три с половиной года.

Впереди российского рынка в европейском списке только Германия с показателем 231 992 штук. С первого на третье место за один месяц переместилась Великобритания, где за октябрь продали 144 288 машин.

Россия остаётся в тройке крупнейших авторынков Европы уже четвёртый месяц подряд. В июле наша страна заняла третье место по продажам, в августе поднялась на вторую строчку, как и сейчас, уступив только Германии. В сентябре отечественный рынок замкнул топ-3.