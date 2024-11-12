АвтоВАЗ анонсировал обновление комплектаций Largus и Niva

Универсал и внедорожники Lada получат новое оснащение.

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Российский автоконцерн АвтоВАЗ в скором времени обновит список комплектаций универсала Lada Largus и внедорожников Niva. Новые варианты оснащения заменят снятые с производства версии, сообщил Telegram-канал «Лада.Онлайн».

Как выяснилось, из прайс-листов отечественного автопроизводителя исчезла Largus в среднем варианте Classic Plus с двигателем 1,6 на 90 сил. Недоступны для приобретения и самые дорогие комплектации Niva Travel: Comfort Off-road, Luxe и KHL образца 2024 года. Niva Legend пока и вовсе снята с конвейера.

«По «Ниве» и «Ларгусу» грядёт обновление комплектаций», — объяснила пресс-служба АвтоВАЗа причину того, почему так поредел список оснащений этих моделей. Дата выхода новых комплектаций будет анонсирована позднее.

Как рассказал в конце сентября вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Дмитрий Костромин, до конца текущего года Largus получит 7-местный вариант, а также моторную модификацию на метане. А ранее стало известно о планах завода по оснащению Niva Travel и Legend 1,8-литровым мотором от Lada Vesta и подушками безопасности.