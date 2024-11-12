Hyundai вернёт физические кнопки на свои автомобили

Корейский концерн рассказал о недостатке тачскринов.

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Компания Hyundai назвала ошибкой повсеместную замену физических кнопок на сенсорные в своих автомобилях. По словам представителя южнокорейского концерна, тачскрины не только неудобны для управления функциями, но и небезопасны.

Как многие другие мировые автопроизводители, Hyundai в последнее десятилетие сделала ставку на виртуальные выключатели и переключатели в салоне. Но теперь «корейцы» поняли, что на практике сенсорное управление доставляет автомобилистам серьёзные неудобства.

В частности, на неровной, ухабистой дороге и в экстренной ситуации приходится уделять виртуальным кнопкам больше времени и внимания, чем физическим.

«Мы провели опрос и выяснили, что большинство водителей испытывают стресс, раздражение и злость, когда надо быстро что-то поменять в настройках, а тачксрин не позволяет это сделать легко и оперативно. Особенно это касается экстренной ситуации на дороге», — рассказал представитель компании изданию Korea JoonAng Daily.

В Hyundai пообещали, что на их машинах будет больше классических клавиш. Так, например, в обновлённом кроссовере Ioniq 5 уже появился отдельный блок физических кнопок на передней панели.

В концерне не исключают, что в среднесрочной перспективе сенсорные кнопки всё-таки полностью вытеснят физические элементы управления в машинах. Однако произойдёт это лишь после появления продвинутой технологии, при которой сенсоры станут послушнее и доступнее в ходе движения, и водители станут меньше на них отвлекаться за рулём.