Рассекречена цена полноприводного Xcite X-Cross 8

Топовая версия российского Chery Tiggo 8 обойдётся почти в 3,5 млн рублей.

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Бывший российский завод Nissan, который теперь называется «Автозавод Санкт-Петербург», готовится к запуску продаж кроссоверов Xcite X-cross 8. Предприятие уже начало отгрузку в автосалоны, а инсайдерам стала известна цена новинки, пишет издание «Китайские автомобили».

По информации источника, богатая комплектация паркетника будет стоить 3,4 млн рублей. В топовое оснащение входят полный привод, панорамная крыша и атмосферная подсветка салона. Как в старшей, так и в младшей версии крупногабаритный паркетник оснащается безальтернативным 1,6-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. в паре с 7-ступенчатым «роботом».

Цена базовой версии с передним приводом пока неизвестна. Оригинальный Chery Tiggo 8, который скрывается под наименованием Xcite X-cross 8, даже в стандартной комплектации стоит 3,8 млн рублей.

Xcite X-cross 8 станет второй моделью «Автозавода Санкт-Петербург». Ещё в январе нынешнего года завод в Северной столице наладил выпуск Xcite X-cross 7, перелицованного кроссовера Chery Tiggo 7 Pro.