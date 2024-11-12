Спрос на автомобили в России сократился на четверть

Россияне стали меньше покупать новые машины.

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Продажи новых легковых автомобилей в России пошли на спад после рекордных значений в сентябре и октябре. За прошлую неделю, с 4 по 10 ноября, рынок сократился на 24,6%, подсчитало аналитическое агентство «Автостат».

В количественном выражении продажи легковушек упали за одну неделю с 36,1 до 27,2 тысяч штук. Впрочем, это не рекордное падение. Спрос на лёгкие коммерческие автомобили уменьшился на 26,4%, было продано 2,4 тысяч экземпляров. А сегмент тяжелой грузовой техники ушёл примерно в такой же «минус», как и рынок легковых авто — на 24,3%, до 2000 проданных машин.

Эксперты считают такую динамику ожидаемой. Россияне стремились приобрести технику до повышения утилизационного сбора 1 октября и в первые недели при новых ставках, пока автомобили не подорожали. Пик продаж был пройдён, теперь наблюдается закономерное снижение клиентского спроса.

По прогнозам аналитиков, объём реализации новых легковушек в ноябре в России составит 120-130 тысяч штук. Это на 25-30% меньше рынка в октябре.