В Россию официально пришёл премиальный китайский бренд Avatr

Changan объявил о выходе своей люксовой марки на российский рынок.

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Китайский автомобильный концерн Changan объявил о запуске марки электромобилей Avatr в России. Продажи машин люксового бренда в нашей стране стартуют уже очень скоро, сообщила российская пресс-служба компании.

Марка Avatr существует с 2018 года и специализируется исключительно на выпуске «зелёных» машин. В её линейке представлены следующие модели на электрических двигателях: кроссоверы Avatr 07, 11 и 011, седан 12. Некоторые из этих моделей ранее уже поставлялись в Россию по параллельному импорту.

Продвигать премиальный бренд в России будет подразделение Changan Motors Rus, у которого есть около 250 дилерских центров.

Ожидается, что одной из первых машин новой марки станет паркетник Avatr 11, который, по сведениям инсайдеров, уже прошёл сертификацию для поступления в автосалоны в России. Старт продаж запланирован на начало 2025 года. При поставках по неофициальным каналам эта модель обходилась российским клиентам в 6,5-8,8 млн рублей.