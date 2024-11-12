Дилеры предложили отслеживать весь жизненный цикл автомобиля

Бизнес нашёл способ решить проблему нехватки запчастей и резкого роста цен на машины в стране.

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Российские автодилеры выступили с идеей на правовом уровне регулировать выпуск, продажу, эксплуатацию, техническое обслуживание и утилизацию автомобилей. Соответствующее предложение Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) направила министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову.

Как отмечается в документе, сейчас российское законодательство напрямую не контролирует большинство взаимоотношений между автопроизводителями, дилерами и автовладельцами. Новая мера позволит решить проблемы с наличием комплектующих и запчастей, резким ростом стоимости автомобилей в стране и так далее.

«Данное правовое регулирование возможно осуществить посредством принятия закона, регулирующего весь жизненный цикл транспортного средства», — говорится в обращении РОАД к министру.

Под контроль государства предлагается включить весь срок существования автомобиля — с момента схода с конвейера до утилизации. То есть под новый закон попадут выпуск авто на заводе и его обеспечение комплектующими для будущего ремонта, сервисного обслуживания, а также первичная и вторичная продажа, включая кредитование и страхование, и непосредственно списание в утиль.

Для реализации инициативы предложено ввести ряд новых требований к автозаводам. В частности, предприятия могут обязать создавать склады запчастей на весь гарантийный срок и электронную базу данных для диагностики и ремонта автомобиля в течение 10 лет.

В РОАД заключили, что подобное регулирование позволит выделить авторынок как новую отрасль народного хозяйства, которая будет приносить государству существенные налоговые поступления и помогать развитию производства отечественных автомобилей и запчастей.