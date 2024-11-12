В Париже хотят полностью запретить внедорожники

Премиальные и спортивные SUV могут убрать с дорог столицы Франции.

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Внедорожники класса люкс могут быть признаны вне закона в Париже. С соответствующей инициативой выступила мэр французской столицы Анн Идальго, сообщает The Times.

В мэрии предлагают запретить ездить по парижским дорогам бензиновым и дизельным SUV массой свыше 1,7 тонн, а также электрическим внедорожникам весом более 2 тонн. По словам Идальго, на долю таких габаритных автомобилей приходится четверть, 25%, всех ДТП в Париже.

Кроме того, внедорожники с ДВС ещё и загрязняют окружающую среду гораздо сильнее компактных автомобилей. Пока парижская мэрия не имеет права запрещать какие-либо транспортные средства, но в скором времени может получить такую возможность.

На следующей неделе на рассмотрение в Сенат Франции будет внесён законопроект, предлагающий наделить городские советы правом запрещать использование габаритных легковых автомобилей.

Некоторые меры по отношению к владельцам больших внедорожников действуют уже сейчас. Так, например, пару недель назад стоимость платной парковки для SUV в центре столицы Франции подняли в три раза — с 6 до 18 евро в час.