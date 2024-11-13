Проект об увеличении срока ремонта по ОСАГО отправили на доработку

На починку машины по «автогражданке» предложено выделить полтора месяца.

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Госдума изучила законопроект об увеличении максимального срока починки автомобиля после ДТП по полису ОСАГО с 30 до 45 дней. Документ рассмотрен в первом чтении и отправлен на доработку, следует из заключения на информационном ресурсе нижней палаты парламента.

Как отмечается в законопроекте, в настоящее время из-за проблем с поставками запчастей автосервисы не всегда успевают найти запчасти и провести ремонт за 30 дней. Это приводит к штрафам со стороны страховых компаний и даже разрывам соглашений о сотрудничестве. Увеличение предельного срока на полмесяца позволит сократить количество подобных случаев.

Концептуально Госдума поддержала предложение, но посоветовала авторам доработать документ ко второму чтению. Депутаты отметили, что такой долгий срок ремонта не в интересах автовладельцев, и, судя по формулировке, предложили сделать продление срока на 15 дней опциональным.

«В законопроекте должны появиться конкретные обстоятельства, при наличии которых страховщик имел бы право увеличить срок восстановительного ремонта. Это позволит учесть интересы не только страховщиков, но и граждан, чьим автомобилям может быть причинён вред в результате дорожно-транспортных происшествий», — сказано в заключении.

После рассмотрения во втором и третьем чтениях документ поступит на утверждение в Совет Федерации и при после одобрения будет направлен президенту на подпись, и только затем вступит в силу.