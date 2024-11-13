Разработка единой автоплатформы обойдётся почти в 90 млрд рублей

В правительстве РФ подсчитали расходы на создание универсальной «тележки» для отечественных электромобилей.

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Комитет Госдумы по бюджету и налогам выяснил, что разработка унифицированной платформы для электрифицированных легковых автомобилей в России обойдётся в 87,8 млрд рублей. Соответствующая сумма заложена в проект федерального бюджета на ближайшие три года, передаёт РБК.

За создание национальной автоплатформы выступила госкорпорация «Росатом», которая в течение следующих двух лет построит два завода по выпуску тяговых батарей для электрических автомобилей. В компании уверены, что унификация узлов и агрегатов, по крайней мере для гибридов и электрокаров, принесёт пользу всем отечественным производителям. Идею поддержал Минпромторг России.

Разработкой единой платформы, включающей в себя электродвигатель, батарею и систему управления, займётся НАМИ. Ожидается, что отечественная «тележка» будет применяться при выпуске легковых автомобилей наиболее востребованных классов, таких как C (средний), D (полноразмерный) и E (бизнес-класс).

«Размер субсидии для НАМИ на этот проект составит по 25,6 млрд рублей в 2025 и 2026 годах и 36,6 млрд рублей — в 2027 году», — сообщил источник.

Госдума РФ рассмотрит проект бюджета на заседании в ближайший четверг, 14 ноября.