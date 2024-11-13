Продажи электрокаров в России побили рекорд за последние полгода

Отечественный рынок электромобилей показал максимальные значения с апреля и в годовом выражении уже превысил объём продаж в 2023 году.

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В октябре в России было продано 1349 электромобилей. Это на 21% меньше относительно того же месяца год назад, но больше в сравнении с предыдущими пятью месяцами, подсчитал «Автостат».

Продажи электрических машин в России продемонстрировали максимальные показатели с середины весны. Больше «зелёных» автомобилей россияне приобрели только в апреле, когда объём реализации составил 2237 машин. С тех пор спрос значительно упал и составил 1096 штук в мае, 1071 — в июне, 1094 — в июле, 1314 — в августе и 1270 в сентябре.

Самым популярным брендом среди россиян в октябре стал китайский Zeekr, разошедшийся тиражом 604 экземпляра. На второй строчке разместился «Москвич», проданный в количестве 196 штук, а третьим стал ещё один «китаец» Ora от Great Wall Motor — 74 единицы.

Суммарно с начала 2024 года продано 15 310 электромобилей. Это на 46% выше показателей января-октября 2023 года и в целом больше, чем за весь прошлый год, когда дилерские центры продали 14 089 машин на электротяге.