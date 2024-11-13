В Audi объяснили смысл создания суббренда AUDI

Немецкий концерн хотел возродить одну из своих исторических марок и в итоге выбрал необычный вариант.

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На прошлой неделе немецкая компания Audi удивила автомобильное сообщество, объявив о запуске одноимённой дочерней марки AUDI без фирменного логотипа в виде четырёх колец.

Бренд создан в тандеме с китайской госавтокомпанией SAIC для местного рынка и рассчитан на клиентов, которым не интересны автомобили материнской марки. Речь прежде всего идёт о прогрессивной китайской молодёжи, пишет Motor1.

По сведениям источника, для выхода в новый сегмент потребительской аудитории Audi рассматривала варианты c возрождением одной из исторических марок. Среди них были Auto Union, DKW, Horch, NSU и Wanderer. Однако было решено, что обеспеченный молодой китаец вряд ли заинтересуется машиной под старомодным названием.

Выход на рынок с абсолютно новым именем и значком тоже был исключён, учитывая огромное количество марок и автомобильных компаний в Поднебесной. А вот новый суббренд, который будет отчётливо перекликаться с основным, добавит привлекательности и статусности новым автомобилям класса люкс, посчитали в немецком концерне.

«Китайский рынок сильно отличается от всех остальных в мире, требования покупателей тут совсем иные. Поэтому есть смысл в запуске отдельного модельного ряда AUDI. Это бренд будет ориентирован на новую потребительскую аудиторию, которую мы с основной маркой не охватывали в Китае», — рассказал глава китайского подразделения Volkswagen в Китае Ральф Брандштеттер.

При этом топ-менеджер заверил, что Audi и AUDI смогут без проблем сосуществовать на китайском рынке. В концерне также пообещали, что машины новой марки будут выглядеть иначе по сравнению с моделями Audi и, в частности, получат более прогрессивный дизайн. Первый автомобиль AUDI E поступит в серийное производство летом следующего года.