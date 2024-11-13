В России предложили автоматически лишать прав иностранцев

Водительское удостоверение будет признаваться недействительным с момента получения мигрантом постановления о штрафе.

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Зарубежные и международные водительские права в России должны автоматически аннулироваться, если автомобилист из другой страны нарушает правила дорожного движения, считают депутаты. Соответствующий законопроект внесён на рассмотрение в Госдуму РФ, передаёт ТАСС.

Авторы идеи, депутаты от партии ЛДПР, считают, что такой закон необходимо принять, поскольку в России стало много ДТП с участием водителей-иностранцев. За последние два года количество таких аварий увеличилось на 6,5%.

«Предлагаем автоматически аннулировать иностранные водительские права мигрантов в случае малейшего правонарушения на дорогах и никакой отсрочки для замены уже не предоставлять», — заявил замруководителя ЛДПР Сергей Леонов.

Согласно действующим нормам, с заграничными и международными правами можно ездить в течение 12 месяцев с момента получения гражданства или вида на жительство в России. При этом, как отметили депутаты, годовая отсрочка на замену водительского удостоверения распространяется в том числе на мигрантов, которые не знают ПДД в России и не соблюдают правила на дорогах.