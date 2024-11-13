Porsche представила три новые модели электрокара Taycan

Количество разновидностей электромобиля Taycan увеличилось до 16 — с учётом мощности мотора, типа привода и вида кузова.

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Модельный ряд премиального электромобиля Porsche Taycan обзавёлся сразу тремя новыми версиями в дополнение к 13 предыдущим. Полноприводный Taycan 4 пополнил бюджетный сегмент линейки, а в спортивном появились мощные и дорогие седаны и универсалы GTS, сообщила пресс-служба немецкого автопроизводителя.

Прежде седан Taycan в базовом исполнении предлагался только с одним электродвигателем, установленным на задней оси и выдающим в пике 429 л.с. Новая версия Taycan 4 Cross Turismo получила полный привод и второй электромотор — на передней оси. Мощность подросла незначительно, всего до 435 сил, но зато улучшились динамические характеристики. Теперь до «сотни» автомобиль разгоняется на пару десятых быстрее — за 4,5 секунды. Запас хода достигает 559 км.

Автомобили GTS-версии отличаются от Taycan 4 спортивным обвесом и 20-дюймовыми колёсными дисками. Салон оборудован адаптивными спортивными сиденьями с регулировкой в 18 направлениях, спортивным рулевым колесом GT и пакетом Sport Chrono, включающим в себя секундомер для учёта прохождения времени круга, кнопки переключения двигателя в спортивный режим и включения кратковременного повышения давления в турбине. Среди других опций имеется подруливающий механизм задних колёс.

Что касается двигателя, то и седан, и универсал GTS оснащаются электрической силовой установкой на 590 л.с. За счёт использования буста мощность возрастает на 100 «лошадок» — до 690 сил. До 100 км/ч спортивные модели разгоняются за 3,3 секунды, что на 0,4 секунды быстрее предыдущих версий. Дальность хода на одном заряде составляет 628 км. Максимальная скорость ограничена до 250 км/ч. Для сравнения, в базовом Taycan 4 лимитатор выставлен на отсечке 230 км/ч.

Предзаказ на новинки уже открыт, поставки клиентам Porsche начнёт ближе к весне следующего года. Минимальная стоимость Taycan 4 составляет $105 295 (10,3 млн рублей), седан GTS обойдётся в $149 895 (14,6 млн рублей), а универсал GTS Sport Turismo стоит минимум $151 795 (14,8 млн рублей).