Представлен большой электрокроссовер Cadillac Vistiq

«Маленький Escalade» оснащён силовой установкой на 615 сил и проезжает почти 500 км на одном заряде.

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Cadillac презентовал свой четвёртый по счёту электрический SUV после моделей Optiq, Lyriq и Escalade IQ. Новинка Vistiq получила неофициальное прозвище «малыш Escalade» за внешнее сходство с одним из своих «родственников» и меньшие габариты. Об особенностях нового автомобиля рассказала пресс-служба Cadillac.

Vistiq оборудован двумя электромоторами суммарной мощностью 615 л.с. и 880 Н·м крутящего момента, а также полным приводом. До 100 км/ч внедорожник разгоняется за 3,8 секунды. Паспортный запас хода на одном заряде составляет 482 км. Плавности движению автомобиля добавляют адаптивная система амортизации и пневматическая подвеска Air Ride Adaptive Control (ARAC).

Что касается габаритов, то Vistiq расположился между Lyriq и Escalade IQ. Длина машины составляет 5222 мм, ширина — 2203 мм, высота — 1804 мм, колёсная база равна 3094 мм. Для сравнения, Escalade, самый большой электрический внедорожный Cadillac, имеет размеры 5697 х 2389 х 1934 мм и колёсную базу 3460 мм.

3-рядный салон оснащён большим 33-дюймовым светодиодным сенсорным экраном, занимающим всё пространство на передней панели. Из других удобств внутри машины можно отметить аудиосистему на 23 динамика, встроенную точку доступа Wi-Fi, несколько зарядных USB устройств и интеллектуальный пятизонный климат-контроль. Ещё Vistiq оборудован технологией двунаправленной зарядки «автомобиль-дом» (V2H), позволяющей передавать электроэнергию в дом, если, например, отключили свет.

Также новый внедорожник Cadillac получил множество различных электронных ассистентов водителя. Среди них — помощь в рулевом управлении в слепых зонах, система предупреждения о риске лобового столкновения, автоматическое уведомление о развёртывании подушки безопасности и даже система ночного видения, которая позволяет видеть пешеходов или животных на экране в ночное время.

Серийное производство Vistiq на заводе GM в штате Теннесси стартует в начале 2025 года, а уже летом новинка поступит в продажу. Ориентировочная стоимость роскошного электрического внедорожника — $78 790 или 7,7 млн рублей по текущему курсу.