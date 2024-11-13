Changan привезёт в Россию один из своих самых популярных брендов

В списке бюджетных китайских гибридов и электрокаров на российском рынке грядёт пополнение.

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Китайская автомобилестроительная компания Changan не собирается останавливаться на достигнутом после выхода своего люксового суббренда Avatr на российский рынок. Ещё одной её маркой в нашей стране станет Deepal, пишет «Российская газета» со ссылкой на свои источники.

Марка Deepal была создана Changan в 2022 году специально для выпуска бюджетных электрических и гибридных машин. Цены на большинство моделей варьируется в пределах 1,6-2,8 млн в переводе на рубли. Самая дорогая машина этого бренда, гибридный кроссовер G318, стоит от 2,3 до 4,2 млн рублей.

Причём Deepal пользуется большим спросом как в Китае, так и на мировых рынках. В сентябре прошлого года марка установила рекорд в 100 тысяч проданных автомобилей за 1 год 2 месяца с момента своего основания, став самым стремительно растущим новым брендом из Поднебесной. В октябре минувшего года на долю Deepal пришлась треть от всего месячного объёма реализации Changan — 28 730 из 85 272 проданных экземпляров.

Старт продаж автомобилей Deepal в России ожидается в первом полугодии 2025 года. В модельный ряд марки, помимо G318, входят кроссовер S05 и лифтбеки SL03 и L07. Все эти модели доступны как на электротяге, так и с гибридным силовым агрегатом.