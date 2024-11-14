В Москве впервые с 2013 года повысят транспортный налог

Увеличение налога будет плавным и продлится до 2031 года для некоторых категорий автомобилей.

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В 2025 году в Москве будут повышены ставки транспортного налога. Соответсвующий закон одобрила Мосгордума, сообщает пресс-служба департамента экономической политики и развития города Москвы.

Повышение будет поэтапным, не более 10% в год, и продлится несколько лет — в зависимости от мощности двигателя автомобиля. Так, например, если столичные владельцы 90-сильной Lada Vesta сейчас платят 12 рублей за каждую «лошадку», то есть в общей сложности 1080 рублей в год, то к 2031 году оплата транспортного налога обойдётся им в 23 рубля за 1 л.с. или суммарно 2070 рублей.

С 2025 по 2027 годы ежегодное увеличение транспортного налога на легковые машины с моторами такой мощности составит 1 рубль, а с 2028 до 2031 года — 2 рубля.

Ставка на машины с двигателями с отдачей от 100 до 125 л.с. к 2028 году вырастет с 25 до 35 рублей, то есть с 3 до 4,2 тысяч рублей. Владельцы автомобилей мощностью 150-175 сил в 2025 году заплатят 50 рублей вместо нынешних 45 рублей, повышение тарифов на авто с моторами 200-225 «лошадок» продлится до 2026 года — с 65 до 75 рублей. А вот для более мощных автомобилей транспортный налог в Москве не изменится.

«Ставки транспортного налога не пересматривались более десяти лет. За этот срок накопленная инфляция превысила 100%», — объяснили в мэрии Москвы повышение ставок.

Уведомления по уплате налога по новым ставкам в 2025 году поступят автовладельцам в 2026 году. Крайний срок оплаты — 1 декабря 2026 года.

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