Чиновникам порекомендовали новые модели Lada и Xcite

Две новинки отечественного автопрома попали в список, составленный по поручению президента России.

© АВТОВАЗ

Новые автомобили отечественного производства Lada Aura и Xcite X-Cross 8 включены в список рекомендуемых для закупок государственным и муниципальным организациям. Расширенный список таких автотранспортных средств представил Минпромторг РФ.

Обе модели поступили в серийное производство только этой осенью и до конца года появятся в продаже. Рекомендованная производителем цена седана Lada Aura в базовой комплектации составляет 2,6 млн рублей, а кроссовер Xcite X-Cross 8 обойдётся в 2,9 млн рублей.

Таким образом, теперь список рекомендованным госслужащим автомобилей включает 40 моделей и 14 марок.

«При планировании закупок ответственным за транспортное обеспечение лицам рекомендуется в первую очередь ориентироваться на данный перечень», — говорится в сообщении ведомства со ссылкой на поручение президента России Владимира Путина от 3 сентября 2023 года.

Среди отечественных брендов, помимо Lada и Xcite, в списке находятся УАЗ, ГАЗ, «Москвич», Aurus, Evolute, Sollers и «Амберавто».

Есть в перечне и китайские марки: Haval, автомобили которой собираются в Тульской области, BAIC, SWM и Kaiyi. Также рекомендуется к использованию в служебных целях автомобиль французской марки Citroen — C5 Aircross, сборка которого налажена на заводе в Калуге.