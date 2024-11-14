Honda представила кроссовер Passport четвёртого поколения

Рассекречены детали одного из самых больших SUV в модельном ряду Honda.

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Японская компания Honda раскрыла подробности новой генерации большого семейного автомобиля Passport. Кроссовер четвёртого поколения стал ещё универсальнее и вместительнее, сообщила пресс-служба производителя.

Главное заметное отличие новинки от Passport предыдущего поколения — внешний вид. Во-первых, автомобиль вырос в габаритах: длина составляет 4841 мм (+20 мм относительно третьей версии), ширина — 2019 мм (+23 мм), высота — 1857 мм (+22 мм). Колёсная база увеличилась на 71 мм — до 2891 мм. За счёт больших габаритов заметно подрос и дорожный просвет — со 191 до 211 мм.

Во-вторых, формы кузова стали более угловатыми, что добавляет машине брутальности. Фары, капот, крылья и детали кузова также были полностью переработаны. Новый Passport похоже больше на Pilot, чем на своего предшественника. С другой стороны, обе эти машины построены на одной платформе.

Несмотря на модернизацию, в техническом плане Passport новой генерации не так сильно отличается от третьего поколения. Под капотом установлен такой же атмосферник V6 объёмом 3,5 литра, выдающий 289 л.с. и 355 Н·м. А вот 9-ступенчатый классический «автомат» уступил место своему аналогу на 10 ступеней. Если «третий» Passport имел передний и полный привод, то «четвёртый» получил только трансмиссию на все колеса.

В просторном и комфортном салоне установлены 12,3-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы и 10,2-дюймовая цифровая «приборка». Наряду с сенсорным управлением имеется полный набор физических кнопок. Аудиосистема Boss оборудована 12 динамиками. Кроме того, даже в базовой комплектации доступны электропривод и подогрев всех сидений. Из интересных опций стоит отметить систему камер TrailWatch, которая позволяет водителю видеть на экране скрытые на дороге препятствия и показывает наиболее оптимальную траекторию движения на бездорожье.

Места внутри машины стало намного больше, чем в модели третьего поколения. В частности, пространства между передним и задним рядом сидений стало на 33 мм больше. Значительно увеличился и размер грузового отсека — до 1246 литра с задним рядом сидений и 2350 литров груза со сложенным задним креслами. Это на 79 и 124 литра больше по сравнению с предыдущим поколением. В Honda утверждают, что багажник способен вместить два полноразмерных велосипеда со снятыми передними колёсами.

В продажу Honda Passport поступит в начале 2025 года. Модель будет представлена в трёх комплектациях: RTL, TrailSport и TrailSport Elite. Примерная стоимость машины в базовой версии составит $40 тысяч или 3,9 млн рублей.