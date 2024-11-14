Электроседан BMW Neue Klasse «засветился» на шпионских фото

Появились изображения нового электрического флагмана баварского концерна.

© Johannes Neudecker/dpa / Global Look Press

Фотографы-шпионы «поймали» на дорожных испытаниях в Германии электрический седан BMW из нового модельного ряда Neue Klasse («Новый класс»). Автомобиль под кодовым названием NA0 был замечен в защитном камуфляже, однако некоторые детали всё же можно рассмотреть.

Судя по изображениям, опубликованным порталом Autoevolution, седан кардинально отличается от концепта, представленного осенью 2023 года. Если шоу-кар на презентации удивил угловатыми линиями кузова и необычным дизайном передней и задней оптики, то предсерийная модель смотрится не столь радикально. Так, встроенные в «ноздри» передние фары заменила светотехника более традиционной формы, отделённая от фальшпанели на месте радиаторной решётки.

Светотехника сзади на тестах была почти полностью спрятана под камуфляжем, но похоже, что прототип получил «двухэтажную» оптику вместо узких L-образных фонарей, которые были установлены на шоу-каре.

Технические характеристики электроседана, который, предположительно, получит название BMW i3, пока держатся в секрете. Известно лишь, что автомобили серии Neue Klasse обретут 800-вольтовую архитектуру нового поколения с электрическими моторами мощностью от 300 до 1000 л.с. и дальнобойностью до 800 км.

Первым автомобилем в линейке Neue Klass станет электрокроссовер iX3, серийный выпуск которого стартует в следующем году. Седан i3, по слухам, увидит свет в 2026 году. Всего на новой платформе будет построено шесть моделей.