Водородный автомобиль Suzuki примет участие в «Дакаре-2025»

Японская компания попробует стать лучшей в зачёте экологически чистых автомобилей.

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В январе следующего года автокомпания Suzuki второй раз подряд примет участие в знаменитом ралли-марафоне «Дакар». Как и в 2024 году, японцы выставят на старт водородный багги, созданный в союзе с компанией HySE, специализирующейся на разработке и производстве экологически чистых технологий.

Как рассказали в пресс-службе Suzuki, автомобиль HySE-X2 является улучшенной версией X1. В частности, модель отличается увеличенной мощностью и пониженным расходом горючего на средних оборотах двигателя. При этом машина получила сразу четыре топливных бака против трёх на предыдущей версии. Поедет HySE-X2, как и первый автомобиль, в зачёте «Миссия 1000».

«Миссия 1000» — отдельный вид соревнований на «Дакаре», который впервые появился в программе ралли-марафона только в 2024 году. Несмотря на наличие классификации с результатами, эта категория создана в первую очередь для проверки электрических, гибридных и водородных технологий в автомобилестроении на надёжность и эффективность. «Зелёные» машины не едут по всему маршруту длиной в несколько тысяч километров с мотоциклами, бензиновыми внедорожниками и грузовиками и соревнуются на отдельных участках до 100 км. Общая дистанция такой гонки составляет 1000 км.

Главным критерием успеха в классе «Миссия 1000» являются набранные баллы за стиль езды, экономичный, обычный или гоночный, и, естественно, время прохождения дистанции. За каждую поломку судьи, наоборот вычитают очки. На «Дакаре-2024» багги Suzuki занял четвёртое место, преодолев 89% от всей дистанции в классе и заработав 120 баллов. Победу одержал экипаж на грузовике KH-7 Ecovergy, работающем на водороде и гидроочищенном растительном масле: тяжёлая техника финишировала на всех этапах и набрала 180 очков.

Ралли-рейд «Дакар-2025» пройдёт с 3 по 17 января в Саудовской Аравии. Окончательный список участников, в том числе в «Миссии 1000», будет объявлен на пресс-конференции организаторов 27 ноября.