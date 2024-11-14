Представлен умеющий «ходить крабом» минивэн

Китайская новинка ездит по диагонали и разворачивается на одном месте.

© Sohu

В Китае за несколько дней до премьеры замечен концепт минивэна Chery Fulwin Jinyun. Новинка от одного из ведущих китайских автопроизводителей позиционируется как универсальный малолитражный автомобиль для семейных поездок и имеет ряд любопытных дизайнерских и технологических новшеств, пишет китайский портал CarNewsChina.

Первое, что бросается в глаза на взгляде на Fulwin Jinyun — это футуристичный внешний вид. Несмотря на грубые и угловатые формы, смотрится минивэн стильно и свежо, в том числе благодаря приятному мятно-зелёному цвету кузова. Добавляет особенности экстерьеру и огромное ветровое стекло, которое простирается на всю переднюю площадь автомобиля, где обычно находится капот, и имеет необычайно большой уклон наклона.

Двери распашные — задние открываются против хода движения. Задняя дверь сверху, снизу и по бокам обрамлена светодиодной лентой и полностью сделана из стекла! Впрочем, маловероятно, что такая дверь багажника «перекочует» на серийную модель — всё-таки конструкция небезопасная и ненадёжная.

Минивэн получил продвинутый автопилот, имеющий функцию интеллектуального сканирования дороги и окружающих машину объектов. При этом система автономного вождения умеет точно и быстро ориентироваться как на городских дорогах, так и на загородных трассах. А на грунтовом покрытии ИИ самостоятельно выставляет необходимую жёсткость подвески.

Ещё Fulwin Jinyun умеет «ходить крабом», то есть ездить по диагонали, и разворачиваться в буквальном смысле на одном месте. Такой режим движения возможен за счёт механизма подруливания задними колёсами — в одинаковую или противоположную сторону по отношению к передним колёсам.

Что касается интерьера, то передняя панель представляет собой один большой сенсорный экран с приборкой и мультимедийной системой. Вместо традиционного рулевого колеса используется штурвал с физическими кнопками. Передние сиденья можно развернуть на 180 градусов, а сиденья второго ряда больше похожи на диван.

В движение автомобиль приводит гибридная силовая установка, состоящая из 2,0-литрового турбомотора и электродвигателя. Мощные характеристики пока не раскрываются. Примерный запас хода — 2500 км. Официальная презентация Fulwin Jinyun состоится на автосалоне в Гуанчжоу, который пройдёт с 15 ноября по 24 ноября.