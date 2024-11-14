Zeekr приобрела контрольный пакет акций Lynk & Co

Концерн Geely нашёл неожиданный способ остановить конкуренцию между двумя своими суббрендами.

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Китайская Geely приступила к реорганизации, которая поможет компании сократить расходы и избежать падения продаж автомобилей. Первым шагом станет объединение брендов Zeekr и Lynk & Co, пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

В рамках сделки Zeekr приобретёт пакет акций Lynk & Co, купив 30% ценных бумаг у Volvo Cars. Ещё 20% акций марка получит от Geely. Общая доля Zeekr составит 51% за счёт вливания денежных средств в развитие компании.

Главная причина такого неожиданного решения Geely в том, что изначально созданные для разных сегментов бренды стали всё чаще пересекаться на рынке электрических автомобилей и конкурировать между собой. Это чревато падением продаж для обеих компаний.

Кроме того, отделы исследований и разработок Zeekr и Lynk & Co фактически всё чаще работают над одинаковыми технологиями, и получается, что Geely часть своих инвестиций в НИОКР тратит впустую.

«Если мы не объединим Zeekr и Lynk, то столкнёмся с такими проблемами, как внутренняя конкуренция и переизбыток инвестиций, что будет глупо. Конкурентоспособности Geely это точно не добавит», — заявил генеральный директор Geely Automobile Гуй Шэнъюэ на конференции с аналитиками.

Впрочем, объединение не означает, что бренд Lynk будет поглощён и уйдёт в историю. Изменится только подход к разработке автомобилей. По информации источников издания, теперь отдел разработок Lynk будет подчиняться Zeekr.

При этом компании смогут использовать единую технологическую и компонентную базу, что сократит суммарные расходы на НИОКР на 10-20% и затраты на материалы — на 5-8%. Ещё Zeekr сможет продавать свои автомобили в городах и странах, где у компании нет представительства, но имеются дилерские центры Lynk.