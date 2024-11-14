В России стартовал приём заказов на кроссовер Chery Tiggo 9

Новый 7-местный кроссовер займёт место флагмана в линейке Chery на российском рынке.

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Российское подразделение Chery объявило о начале приёма предварительных заказов на новый флагманский кроссовер Tiggo 9. Старт продаж состоится в декабре, сообщила пресс-служба компании.

Обязательным условием для оформления предзаказа является предоплата в размере 30 000 рублей. Дата начала продаж будет объявлена в декабре. Видимо, тогда же станут известны комплектации и стоимость автомобиля.

Пока известно, что на российском рынке Tiggo 9 будет представлен в одной моторной конфигурации. Под капотом установлен 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 249 л.с. и 375 Н•м крутящего момента с 8-ступенчатым «автоматом». Привод — только полный. До 100 км/ч кроссовер разгоняется за восемь секунд.

Габариты новинки: длина — 4810 мм, ширина — 1925 мм, высота — 1741 мм, колёсная база — 2800 мм. Машина имеет усовершенствованную конструкцию каркаса кузова и на краш-тестах CNCAP получила максимальные пять звёзд.

Салон оборудован 10,3-дюймовой цифровой панелью приборов и отдельным сенсорным экраном медиасистемы на 15,6 дюймов, поддерживающей подключение через Bluetooth, Apple CarPlay/Android Auto. Из других опций можно отметить проекционный дисплей и голосовое управление, понимающее команды на русском языке.

Сиденье водителя оборудовано электрорегулировками в восьми направлениях и четырёх положениях поясничного упора и имеет функцию памяти, тогда как пассажирские кресла оснащены электроприводом регулировок и складывания.

Автомобиль будет доступен в шести цветовых гаммах: глубокий чёрный, небесный синий, искрящийся белый, матовый серый, технологичный серый и изумрудный зелёный.