Bugatti W16 Mistral стал самым быстрым в мире родстером

Французский гиперкар установил рекорд скорости среди автомобилей с открытым верхом.

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Мощнейший суперкар Bugatti W16 Mistral обновил мировой рекорд скорости для машин без крыши. Предыдущее достижение французский родстер превзошёл на 25 км/ч, сообщила пресс-служба компании.

Заезды прошли 9 ноября на испытательном полигоне ATP в немецком Папенбурге. На овальном треке автомобиль под управлением штатного пилота Bugatti, победителя и неоднократного призёра «24 часов Ле-Мана» Энди Уоллеса разогнался до рекордных 453,9 км/ч.

Под капотом быстрейшего в мире родстера установлен 16-цилиндрованный двигатель объёмом 8,0 литра с четверным турбонаддувом. В пике силовой агрегат выдаёт 1600 л.с. и 1600 Н·м крутящего момента.

Стоит отметить, что Mistral стала последней моделью Bugatti с двигателем конфигурации W16. После выпуска последнего, 99-го экземпляра французская компания переключилась на разработку двигателя с меньшим количеством цилиндров, но с электрической составляющей.

Предыдущий рекорд скорости среди автомобилей без крыши принадлежал Hennessey Venom GT Spyder. В марте 2016 года американский гиперкар проехал со скоростью 427,4 км/ч, ранее недостижимой для машин этого класса.