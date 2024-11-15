Стали известны цены и комплектации российского Xcite X-Cross 8

Опубликован прайс-лист на новый кроссовер отечественного производства.

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В России стартовали продажи нового кроссовера Xcite X-Cross 8. Новинка «Автозавода Санкт-Петербург» уже доступна в дилерских центрах. Покупатели могут выбрать между тремя комплектациями: Enjoy, Enjoy 4WD и Techno 4WD, прайс-лист с которыми доступен в центрах продаж и на официальном сайте компании.

Все три комплектации предлагаются с безальтернативной 1,6-литровой «турбочетвёркой» на 150 л.с., которая стыкуется с 7-диапазонным «роботом». Однако если в начальном оснащении трансмиссия передаёт крутящий момент только на передние колёса, то средняя и топовая версии имеют подключаемый полный привод.

Динамические характеристики тоже разные, и младшая Enjoy будет побыстрее старших комплектаций, поскольку до «сотни» разгоняется за 8,9 секунды, тогда как Enjoy 4WD и Techno 4WD достигают отметки в 100 км/ч за 10,5 секунды. Отличается и вместимость бензобака: 51 литра в первом варианте, 57 литров — в двух остальных.

Что касается внешнего вида машины, то даже в стандартном варианте имеются 18-дюймовые колёсные диски, рейлинги и спойлер, наружные зеркала с боковыми указателями поворота. Вся оптика — светодиодная. В самом дорогом Techno 4WD зеркала имеют память настроек. Кроме того, только в расширенном варианте есть панорамная крыша. Другое заметное отличие — два патрубка выхлопной трубы на младшем Enjoy против четырёх, по два с каждой стороны, в среднем и старшем вариантах.

Салон предлагается только в 7-местном варианте. Отделка интерьера и сидений выполнена из экокожи чёрного цвета в двух первых вариантах и из такого же материала, но только чёрно-коричневого цвета — в третьем. 12-дюймовые цифровая приборка и экран мультимедийной системы с беспроводным подключением Carplay / Android Auto установлены уже в начальной комплектации, а вот беспроводная зарядка в ней не предусмотрена. Аудиосистема имеет шесть динамиков в Enjoy и по восемь — в Enjoy 4WD и Techno 4WD.

В списке стандартных опций представлены дистанционный запуск двигателя, передние датчики парковки, центральный замок с дистанционным управлением, двухзонный климат-контроль, камера заднего вида с динамическими линиями разметки, электропривод двери багажника, «зимний» пакет опций с подогревом руля и сидений, и так далее.

Водительское сиденье имеет электрорегулировку в шести направлениях и регулировку поясничного подпора, а в самом дорогом оснащении кресло водителя получило ещё и функцию памяти настроек. Переднее пассажирское сиденье в топовом варианте тоже оборудовано электрорегулировкой и вентиляцией.

Базовая комплектация Enjoy стоит 2 999 000 рублей, средняя версия Enjoy 4WD обойдётся покупателю в 3 299 000 рублей, а стоимость расширенной Techno 4WD составляет 3 399 000 рублей.