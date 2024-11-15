КамАЗ приступил к разработке «суперэффективного» тягача

Новый тягач не похож на КамАЗы флагманского модельного ряда K5.

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Ведущий российский производитель тяжёлой грузовой техники КамАЗ разрабатывает аэродинамичный магистральный тягач. Об этом сообщил Telegram-канал «Грузовики и вообще».

По сведениям источника, тягач получит модернизированную кабину K5, которая была разработана КамАЗом при сотрудничестве с немецким Daimler на базе Mercedes-Benz Actros BM963. Судя по представленным рендерам, кабина получила более обтекаемую форму и новую облицовку — с радиаторной решёткой меньшего размера и сетчатым рисунком вместо хромированных вертикальных ламелей.

Фары сильно заужены, а бампер обрёл новый рельеф, L-образный вырез по бокам и при этом лишился массивного воздухозаборника посередине. Для большей аэродинамичности грузовика по бокам шасси, между передними и задними колёсами установлен обвес.

Из других визуальных изменений можно отметить, что на капоте теперь остался только логотип КамАЗа с изображением скачущего коня, а само название «перекочевало» под нижнюю часть лобового стекла. Обозначение 520 на радиаторной решётке, вероятнее всего, указывает на то, что новинка получил форсированный 12-литровый турбодизель V6 на 520 сил, которым оснащаются некоторые модели флагманского семейства K5.

Каких-либо подробностей о сроках выхода аэродинамичного магистрального тягача КамАЗ пока нет. Официальных заявлений о разработке новой модели со стороны Камского завода тоже ещё не было.