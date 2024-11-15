АвтоВАЗ раскрыл дату старта серийного выпуска Lada Iskra

Новинка российского автозавода будет доступна в трёх кузовах.

© АВТОВАЗ

Российский автоконцерн АвтоВАЗ официально назвал срок запуска модели Lada Iskra в серийное производство. Машины новой линейки встанут на конвейер весной 2025 года, сообщила пресс-служба компании.

Iskra будет выпускаться в кузовах седан, универсал и кросс-универсал и следующих цветах: белый, серый, коричневый и малиновый. Помимо трёх разных кузовов и четырёх вариантов цветового оформления, новинка АвтоВАЗа получит и разные моторные версии, но с одинаковым рабочим объёмом 1,6 литра. Базовый вариант — 90-сильный двигатель с 5-ступенчатой «механикой». Второй — мотор на 106 л.с. в паре с 6-диапазонной ручной коробкой или бесступенчатым вариатором.

Разработана Lada Iskra на платформе Renault CMF-B-LS, на которой строятся европейские Renault Logan и Sandero третьего поколения. «Тележка» была упрощена и локализована. В частности, электронные компоненты были заменены на отечественные, конструкция при этом не изменилась.

Прогнозируемый диапазон цен на Lada Iskra в зависимости от комплектации составляет от 1 100 000 до 1 400 000 рублей.