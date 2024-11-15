Acura показала субкомпактный люксовый кроссовер ADX

Премиальный паркетник стоит меньше 3 млн рублей.

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Компания Acura, люксовое подразделение Honda в США, презентовала компактный кроссовер ADX. Самый миниатюрный паркетник премиальной марки Honda получил мощный мотор и относительно небольшой ценник.

По габаритам ADX находится в одном размерном классе с Lexus NX и Cadillac XT4 и чуть превосходит бюджетный Honda HR-V, построенный на такой же платформе. Длина нового кроссовера составляет 4661 мм, ширина — 1864 мм, высота — 1679 мм. В стандартной комплектации машина «обута» в 18-дюймовые колёсные диски, а более старшие версии получили шины с дисками на 19 дюймов.

В движение автомобиль приводит 1,5-литровая «турбочетвёрка», выдающая около 200 л.с. и работающая в паре с бесступенчатым вариатором. Привод — передний или полный, но за отдельную плату. Динамические характеристики новинки в Acura пока раскрывать не стали.

Интерьер ADX по большей части поизамоствован у Honda HR-V. 10,2-дюймовая цифровая панель приборов и 9-дюймовый экран мультимедийной системы, рулевое колесо, циферблаты климат-контроля и даже селектор коробки передач — всё это новый автомобиль Acura получил от своего «родственника».

В список оснащения входят: аудиосистема на 8-15 динамиков в зависимости от комплектации, двухзонный климат-контроль, панорамная крыша, вентилируемые передние сиденья, камеры кругового обзора. Набор активных устройств защиты включает в себя десять подушек безопасности, в том числе для пассажиров на заднем ряду.

Среди электронных помощников водителю имеются системы предовращения столкновения (СAS) и съезда с дороги (RDM), устройство распознавания дорожных знаков и датчики мониторинга слепых зон при движении задним ходом.

До конца текущего года ADX поступит в серийное производство. Как и большинство моделей Acura, новинка будет выпускаться в Северной Америке. В продажу автомобиль поступит в начале следующего года. Минимальная стоимость Acura ADX составит $30 тысяч или 2,9 млн рублей по текущему курсу. Для сравнения, компактные кроссоверы других премиальных марок, как BMW X1, стоят минимум $40 тысяч, что в переводе на рубли равно 3,9 млн.