Geely представила батарейный суперкар с продвинутым автопилотом

Суперкар Robo X разгоняется до «сотни» менее чем за четыре секунды и оснащён системой автономного вождения нового поколения.

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Автомобильная компания Geely показала одну из самых интересных и перпективных новинок китайского автопрома в первый день работы Международного автосалона в Гуанчжоу. Суперкар, созданный при поддержке разработчика систем автономного вождения Baidu, отличается невероятными скоростными характеристиками и продвинутой технологией искусственого интеллекта.

Как пишет портал Electrek, электрокар под названием Robo X набирает скорость с 0 до 100 км/ч всего за 3,7 секунды. При этом запас хода на одном заряде достигает внушительные 720 км. Габариты машины составляют 4650 х 2000 х 1195 мм при колёсной базе 2700 мм.

Помимо высоких скоростных характеристик, суперкар оснащён продвинутым автопилотом. Как гордо отмечают в Geely, Robox X — это в первая в мире машина с автономным вождением, управлять которой можно прямо с улицы. Исскуственный интеллект улаливает голосовые команды и жесты автовладельца, стоящего рядом с машиной, и может завести двигатель, припарковаться или выехать с парковки.

На дороге автопилот в активированном режиме меняет полосу движения без участия водителя и обгоняет другие автомобили, объезжает препятствия, распознает сигналы светофора и пешеходные переходы, уступая дорогу пешеходам. Предказаз на Robo X уже открыт. Для оформления заявки необходимо внести предоплату в размере 49,9 тысяч юаней или 680 тысяч рублей по текущему курсу. В серийное производство машина поступит только в 2027 году.