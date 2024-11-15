Раскрыты внешность и салон электрокроссовера GAS Hyptec HL

Стали известны первые подробности о большом премиальном паркетнике из Китая.

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Полноразмерный батарейный кроссовер GAC Hyptec HL длиной 5,1 метра представлен на Международном автосалоне в Гуанчжоу, передаёт CarNewsChina.

Суббренд Hyptec был запущен не так давно, в 2023 году, и сейчас включает в свою линейку седан GT, внедорожник HT и спорткар SSR. HL станет четвёртой моделью в семействе и займёт место флагмана.

Кроссовер имеет весьма внушительные габариты: длина составляет 5126 мм, колёсная база — 3088 мм. Подробных технических характеристик пока нет. Известно только, что Hyptec HL оснащён полным приводом с двумя электроторами и построен на 800-вольтовой платформе с быстрой подразарядкой.

Автомобиль получил пневматическую подвеску и набор электронных ассистентов водителя с применением искусственного интеллекта. 6-местный салон имеет компоновку 2+2+2 и выполнен по стандартному шаблону для современных китайских автомобилей: тачскрин на передней панели, сенсоры вместо кнопок, селектор коробки передач на рулевой колонке и два беспроводных зарядных устройства на тоннеле.

Есть, впрочем, и несколько особенностей — «капитанские» кресла на заднем ряду и кнопки на дверях вместо обычных ручек. Можно также отметить сенсорную панель со стороны переднего пассажира для управления медиасистемой и климат-контролем.

Как скоро GAС Hyptec HL поступит в серийное производство и продажу, ещё не объявлено. Цена тоже не анонсирована. Бренд Hyptec ориентирован не только на китайского потребителя, но и на зарубежные рынки. Однажды этот кроссовер может добраться и до России, тем более GAС официально представлен в нашей стране.