Представлен рестайлинговый седан Lexus ES

Бизнес-седан получил новые фары и дополнительную моторную модификацию.

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Принадлежащая концерну Toyota марка Lexus привезла на Международный автосалон в Гуанчжоу рестайлинговую версию бизнес-седана ES. Сразу после официальной премьеры новинка поступила в дилерские центры в Китае, сообщает портал Carscoops.

Визуально Lexus ES изменился не сильно. Решётка радиатора получила новый рисунок в виде каскадных металлических звеньев. Дневные ходовые огни обрели новый V-образный светодиодный элемент, выпирающий из блок-фар. Фонари тоже поменялись в дизайне и имеют теперь L-образные светодиоды и LED-полосу на всю ширину багажника.

Что касается технической составляющей, то переднеприводный Lexus ES по-прежнему предлагается в двух моторных вариантах, как и первая версия. В базовой комплектации доступен 2,0-литровый бензиновый «атмосферник» на 173 л.с., а в расширенной версии седан оснащается гибридом с суммарной отдачей 218 сил.

В салоне появился увеличенный в размере тачскрин. Если в дорестайлинговой модели дисплей был на 12,3 дюйма, то теперь составляет 14 дюймов по диагонали. По бокам экрана установлены рукоятки, при помощи которых можно управлять функциями мультимедийной системы и климат-контроля.

Базовая версия обновлённого Lexus ES обойдётся покупателю минимум в $41,5 тысячу или 4,1 млн рублей. Топовая комплектация с гибридным двигателем стоит от $52,5 тысяч, что в переводе на рубли равно 5,2 млн. На китайском рынке Lexus ES первого поколения разошёлся тиражом более 1 млн штук.