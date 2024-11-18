С 1 января в России могут вырасти штрафы за нарушение ПДД

Уменьшится и скидка при оплате штрафа в льготный период.

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В России в ближайшее время могут вырасти штрафы за различные виды нарушений правил дорожного движения (ПДД). Новые тарифы административных наказаний в случае одобрения вступят в силу уже 1 января 2025 года, сообщила газета «Известия».

Так, например, предложено увеличить «вилку» штрафов за несоблюдение скоростного режима с 500-5000 рублей до 750-7500 рублей, а за игнорирование дорожных знаков или разметки — с 500-5000 рублей до 750-7500 рублей. Денежное наказание за непристёгнутый ремень по новым тарифам составит 1500 рублей вместо нынешних 1000 рублей. В полтора раза увеличится штраф за вождение в нетрезвом виде — с 30 000 до 45 000 рублей.

«С учётом действующих скидок в 50% сумма штрафа становится настолько малой, что не вызывает серьёзных последствий для нарушителей», — объяснил собеседник «Известий» необходимость повышения штрафов.

Изменятся и условия оплаты штрафов «со скидкой». Если сейчас

в течение льготных 20 дней при большинстве нарушений можно оплатить 50% штрафа, то 1 с января придётся платить 75% от суммы. Но этом льготный срок увеличится до 30 дней.

Ожидается, что проект поправок будет рассмотрен 18 ноября правительственной комиссии по законопроектной деятельности.