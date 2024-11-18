Раскрыты сроки начала продаж и стоимость «Москвича 8»

Новая модель Московского автозавода скоро поступит в автосалоны.

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Новый кроссовер «Москвич 8» появится в продаже в ближайшие пару месяцев. Об этом рассказал «Автостат» со ссылкой на директора сети дилерских центров «Авилон» Илью Петрова.

Новинка станет четвёртой моделью в линейке Московского автозавода после паркетника «Москвич 3», электрического кроссовера «Москвич 3е» и седана «Москвич 6».

«По последней информации от автопроизводителя, «Москвич 8» должен появиться в продаже у дилеров в четвёртом квартале 2024 года. Но с большой долей вероятности это произойдёт в начале следующего года», — сообщил источник.

Стоимость нового автомобиля столичного предприятия в зависимости от комплектации составит от 2,8 млн до 3 млн рублей. Ожидается, что основными конкурентами «Москвича 8» на отечественном рынке станут Geely Coolray, Changan CS55 Plus, Chery Tiggo 7 PRO Max и Omoda C5.

Прототипом «Москвич 8» является среднеразмерный китайский паркетник JAC Sehol X8 Plus. Автомобиль российской сборки получил габариты 4824х1870х1756 мм и колёсную базу на 2830 мм. Оснащается кроссовер 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 174 л.с., работающим в связке с 7-ступенчатым «роботом».