Chevrolet Tahoe и GMC Yukon впервые получили 4-цилиндровые моторы

Обе полноприводные машины урезали до четырёх цилиндров для Китая.

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Американский концерн General Motors представил на автосалоне в китайском Гуанчжоу новые версии двух полноразмерных внедорожников Chevrolet Tahoe и GMC Yukon. Снаружи и в салоне модификации не отличаются от стандартных моделей, единственное изменение — под капотом, причём достаточно серьёзное, передаёт Motor1.

В США оба рамных внедорожника оснащаются мощными 8-цилиндровыми двигателями объёмом 5,3 или 6,2 литров. Самый «скромный» моторный вариант Tahoe и Yukon — 3,0-литровый V6. Однако специально для китайского рынка в GM подготовили «малолитражный» двигатель. Таким образом General Motors сэкономит на таможенных пошлинах и акцизах при ввозе этих автомобилей из Америки в Китай.

«Китайские» Tahoe и Yukon получили 2,7-литровую «турбочетвёрку» мощностью 303 силы. Трансмиссия не изменилась: за передачу крутящего момента на передние и задние колёса по-прежнему отвечает 10-ступенчатый классический «автомат». При этом Tahoe получил адаптивную пневматическую подвеску, которой в американской модели нет и в топовом оснащении.

Примечательно, что даже с двигателем меньшего объёма внедорожники для Китая стоят намного дороже американских. Tahoe обойдётся минимум в $90 тысяч, тогда как в США он стоит $60 тысяч. Ценник на Yukon в Поднебесной составляет $112 тысяч против $69 тысяч на американском рынке.