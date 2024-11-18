Новый Mercedes‑Benz CLA получит электрическую и гибридную версии

«Зелёный» седан будет доступен в двух моторных вариантах.

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Компактный седан Mercedes‑Benz CLA третьего поколения получит полностью электрическое исполнение и гибридный вариант. Технические подробности новых «зелёных» автомобилей премиальной немецкой марки рассказал портал Motor1.

По сведениям источника, электрический седан CLA будет оснащён 800-вольтовой платформой с технологией быстрой подзарядки. Пополнить запас батареи на 300 км можно будет всего за 10 минут. Запас хода на одном заряде составит около 750 км.

«В Mercedes понимают, что не все клиенты готовы приобрести электромобиль, поэтому разработали также версию с 48-вольтовым гибридным двигателем», — отметил источник.

Гибридный CLA получит связку 1,5-литрового бензинового мотора и «мягкого» электрического довеса на 27 л.с., помогающего ДВС во время набора скорости. При этом если версия на элетротяге будет только полноприводной, то полуэлектрический седан предполагает как вариант с 4WD, так и передачу крутящего момента только на передние колёса. Коробка передач — 8-ступенчатый «робот».

Пока в Mercedes-Benz не озвучили цену новинки. Ожидается, что в продажу гибрид CLA поступит уже в следующем году.