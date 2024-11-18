Анонсирована премьера первого автомобиля Zeekr с ДВС

Китайский электрический бренд сменил приоритеты в автомобилестроении.

© Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

В августе 2024 года автомобильная компания Zeekr анонсировала создание своей первой гибридной машины. Теперь раскрыта дата премьеры полуэлектрической новинки, сообщает издание CarNewsChina.

Первый автомобиль Zeekr с двигателем внутреннего сгорания и электрическом довесом будет представлен публике в следующем году на Шанхайском автосалоне. Мероприятие пройдёт с 25 апреля по 2 мая.

Известно, что «первенцем» Zeekr в сегменте гибридных авто станет кроссовер. По информации инсайдеров, на малых скоростях бензиновый мотор будет работать только как генератор, заряжающий тяговую батарею. На больших скоростях ДВС будет подключаться к колёсам и помогать гибриду в движении автомобиля. Такая схема обеспечит экономичный расход топлива и электричества и высокий запас хода.

Изначально марка Zeekr предназначалась только для производства электромобилей. За четыре года своего существования компания выпустила шесть моделей на электротяге. Одна из причин смены приоритетов — падение спроса на электромобили в мире и высокая популярность гибридных машин, в том числе в Китае.