Nissan анонсировала новый электрический седан N7

Продаваться машина будет лишь в одной стране.

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Стильный электрический седан пополнит модельный ряд Nissan. Машина построена на абсолютно новой модульной архитектуре Dongfeng Nissan для электрических и гибридных машин. Есть, правда, одно «но» для поклонников японской марки — приобрести новинку можно будет только в Китае.

Как сообщила пресс-служба компании, премьера N7 состоялась на Международной автомобильной выставке в Гуанчжоу. Разработана машина на совместном предприятии Nissan и Dongfeng в Китае и предназначена исключительно для внутреннего рынка.

По габаритам Nissan N7 находится в одном классе с электрическим китайским седаном Zeekr 007 и Volkswagen ID.7, доступном на рынке в КНР. Длина автомобиля составляет 4930 мм, ширина — 1895 мм, высота — 1487 мм при колёсной базе 2915 мм.

Технические подробности о новинке и детали интерьера компания пока не раскрывает. Известно только, что помимо новой платформы для электромобилей и гибридов седан Nissan получил продвинутую систему автомного вождения.

N7 поступит в продажу в первой половине 2025 года и станет первой из четырёх новых моделей Nissan в Китае. В течение двух следующих лет японский концерн также планирует выпустить для местного рынка два кроссовера и ещё один новый седан.