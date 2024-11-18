В России появился выдерживающий 15 тонн дорожный отбойник

Экспериментальное ограждение с яркими жёлтыми бочонками установлено на западе Московской области.

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На российских дорогах в тестовом режиме появилось ограждение, которое выдерживает удар многотонной машины и легко ремонтируется после аварии. Инновационный защитный барьер поможет снизить количество ДТП на поворотах и съездах со скоростных автомагистралей и защитит водителей и пассажиров при происшествии, рассказала пресс-служба «Автодора».

Отбойник выдерживает ударную нагрузку, эквивалентную удару 15-тонного автобуса на скорости под 75 км/ч. Трёхмерная рамная металлическая конструкция с жёсткой опорой оборудована бочонками из высокоэластичной пены. При столкновении эти бочонки вращаются на роликах, рассеивая энергию удара и безопасно направляя транспортное средство вдоль рельса.

Проще говоря, машину при ударе не выбросит обратно на дорогу — проскользив по барьеру, она остановится.

«Среди других преимуществ – уменьшение затрат на ремонт подобных конструкций в случае лёгких аварий», — рассказали в «Автодоре».

Экспериментальное ограждение установлено на пересечении Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) и трассы М-1 «Беларусь» на западе Московской области. Как отметили в Минтрансе РФ, если испытание пройдёт успешно, отбойники с бочонками будут устанавливаться на дорогах «Автодора» на постоянной основе.