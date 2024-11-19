Porsche передумала снимать с производства бензиновый Macan

Не исключено даже обновление компактного внедорожника.

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Кроссовер Porsche Macan с классическим двигателем внутреннего сгорания останется в производстве в обозримой перспективе и может получить рестайлинговую версию. Изначально немецкая компания планировала окончательно свернуть производство бензинового кроссовера уже в 2026 году и оставить только версию с электрическим мотором.

Как пишет портал Carscoops со ссылкой на представителя Porsche, штаб-квартира в Штутгарте сейчас вынуждена пересматривать стратегию развития модельного ряда. Причина — падение спроса на электрические автомобили в мире. Так, например, продажи Porsche Taycan на электротяге в трёх первых кварталах 2024 года рухнули в два раза в сравнении с этим же периодом в прошлом году.

«В обозримом будущем Macan с ДВС будет продаваться в США вместе с полностью электрической версией. Как долго? Это будет зависеть от потребительского спроса и нормативных требований», — приводит издание слова представителя Porsche.

В Европе продажи бензинового Porsche Macan прекратились ещё в 2023 году. Однако причина заключалась не в слабом клиентском спросе, а в том, что платформа, на которой кроссовер выпускается с 2014 года, устарела и больше не соответствует правилам кибербезопасности в ЕС. При этом на американском рыке, где действуют менее жёсткие нормативные требования, модель продаётся без каких-либо ограничений.

Источники полагают, что если бензиновый Macan останется в линейке и после 2026 года, то Porsche будет вынуждена провести рестайлинг, чтобы модель не выглядела устаревшей на фоне более современных конкурентов. В последний раз кроссовер обновлялся в 2021 году.