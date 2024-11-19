Перекрывшему выезд водителю можно будет позвонить через «Госуслуги»

Больше не придётся оставлять записку на ветровом стекле или активировать сигнализацию на чужом автомобиле.

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На портале Госуслуг может появиться функция, позволяющая автомобилистам связаться с водителем, который оставил машину на проезжей части или выезде с парковки, заблокировав движение другим. Соответствующее предложение вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил в Минцифры РФ, передаёт ТАСС.

Как следует из документа, написать сообщение или позвонить недобросовестному автовладельцу можно будет через специальную кнопку на сайте. Для этого придётся только ввести данные госномера его автомобиля. Звонки и сообщения предлагается сделать анонимными, как и имя или другие данные адресата.

Отмечается, что сообщение или звонок водителю через «Госуслуги» не только поможет быстро установить связь с владельцем чужого автомобиля и попросить его освободить проезд, но и снизит нагрузку на сотрудников ГАИ и службы эвакуации.

Согласно действующим по действующим нормам, штраф за нарушение правил остановки или стоянки составляет от 2000 до 3000 рублей в зависимости от региона. В некоторых случаях возможна эвакуация транспортного средства на штрафстоянку.