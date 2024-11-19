Tesla отзывает Cybertruck в шестой раз в 2024 году

Почти 2,5 тысячи пикапов компании Илона Маска подлежат принудительному ремонту.

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Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA) анонсировало очередной, уже шестой по счёту отзыв электрических пикапов Tesla Cybertruck. Об этом рассказало издание Motor1.

В ходе эксплуатации на электрическом пикапе была выявлена проблема с приводом. Трансмиссия может внезапно прекратить передачу крутящего момента от мотора на колёса. Машина теряет ускорение и при этом перестаёт реагировать на работу педали тока. К тому же проблема возникает без какого-либо предупреждающего сигнала на панели приборов.

«После того, как автомобиль теряет крутящий момент, система немедленно выдаёт сообщение водителю с требованием съехать на обочину и остановиться», — говорится в заявлении Tesla по итогам решения NHTSA.

Эта отправка на принудительный ремонт стала для Cybertruck шестой с начала текущего года. В феврале новинка оказалась в числе 2,2 млн автомобилей Tesla, отправленных на исправление мелкого шрифта на приборной панели. Спустя два месяца, в апреле, 4000 машин были отправлены на принудительный ремонт из-за «залипания» педали газа.

В июне на 11 000 пикапах обнаружилась некорректная работа стеклоочистителей и слабое крепление элементов кузова. А в октябре 27 185 пикапов были отозваны из-за слишком долгой загрузки изображения с камеры заднего вида.

Под новую отзывную кампанию попали 2431 единиц Tesla Cybertruck, сошедшие с конвейера в период с 6 ноября 2023 года по 30 июля 2024 года.