Tesla отзывает Cybertruck в шестой раз в 2024 году
Почти 2,5 тысячи пикапов компании Илона Маска подлежат принудительному ремонту.
Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA) анонсировало очередной, уже шестой по счёту отзыв электрических пикапов Tesla Cybertruck. Об этом рассказало издание Motor1.
В ходе эксплуатации на электрическом пикапе была выявлена проблема с приводом. Трансмиссия может внезапно прекратить передачу крутящего момента от мотора на колёса. Машина теряет ускорение и при этом перестаёт реагировать на работу педали тока. К тому же проблема возникает без какого-либо предупреждающего сигнала на панели приборов.
«После того, как автомобиль теряет крутящий момент, система немедленно выдаёт сообщение водителю с требованием съехать на обочину и остановиться», — говорится в заявлении Tesla по итогам решения NHTSA.
Эта отправка на принудительный ремонт стала для Cybertruck шестой с начала текущего года. В феврале новинка оказалась в числе 2,2 млн автомобилей Tesla, отправленных на исправление мелкого шрифта на приборной панели. Спустя два месяца, в апреле, 4000 машин были отправлены на принудительный ремонт из-за «залипания» педали газа.
В июне на 11 000 пикапах обнаружилась некорректная работа стеклоочистителей и слабое крепление элементов кузова. А в октябре 27 185 пикапов были отозваны из-за слишком долгой загрузки изображения с камеры заднего вида.
Под новую отзывную кампанию попали 2431 единиц Tesla Cybertruck, сошедшие с конвейера в период с 6 ноября 2023 года по 30 июля 2024 года.