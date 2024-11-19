FAW планирует производить автомобили в России

Автомобильная компания из Китая присматривается к строительству завода в Татарстане.

© VCG / Legion-Media

Китайский концерн FAW объявил о планах организовать выпуск своих автомобилей в России. В настоящее время компания ищет площадку и партнёров для сборки, об этом рассказал глава восточноевропейского подразделения компании Ли Юнцзюнь.

Как сказал топ-менеджер на российско-китайском форуме «Ростки» в Казани, приоритетный вариант — строительство завода в Татарстане. Регион имеет развитую машиностроительную инфраструктуру и, например, именно здесь находится основное производство КамАЗа, а также предприятие российской автосборочной компании Sollers.

«Мы думаем о том, чтобы найти партнёров для местной сборки наших автомобилей, и Поволжье — один из приоритетных регионов в этом отношении», — приводит слова представителя FAW издание Kazanfirst.

Запуск собственного завода в России поможет китайской компании сэкономить при уплате утильсбора и снизить стоимость своих автомобилей. FAW работает в нашей стране с 2007 года и в основном поставляет на отечественный рынок коммерческие грузовые машины. Из легковушек в её модельном ряду в России в представлены кроссоверы Bestune Т55, T77, Т99 и седан Bestune B70.