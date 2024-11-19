Китайско-британский кроссовер MG ZS поступил в продажу в России

Компактный китайский паркетник с британскими корнями составит конкуренцию Geely Coolray и Haval Jolion на российском рынке.

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Переднеприводный кроссовер MG ZS прошёл обязательную сертификацию и выходит в продажу в России. Новинка станет третьей моделью китайско-британской компании после седана MG5 и лифтбека MG6.

Как сообщили в дилерской сети «Мир-Дистрибьютор», кроссовер доступен в двух моторных комплектациях. Первый вариант — 1,5-литровый «атмосферник» мощностью 114 л.с. в паре с вариатором. Второй — турбированный двигатель объёмом 1,3 литра с отдачей 156 сил и 6-диапазонным классическим «автоматом».

MG ZS относится к классу компактных кроссоверов. Габариты автомобиля составляют 4323x1809x1653 мм при колёсной базе 2585 мм. «Одноклассниками» новинки на российском рынке будут такие «китайцы», как Geely Coolray, Haval Jolion, Chery Tiggo 4 Pro, Omoda C5.

В России паркетник MG ZS предлагается в комплектациях Comfort и Luxury. Машина оборудована спортивными светодиодными фарами, панорамной крышей и двухцветными 17-дюймовыми колёсными дисками. В салоне имеется 10-дюймовый экран мультимедийной системы, поддерживающей подключение устройств по Apple Carplay и Android Auto, и аудиосистема на шесть динамиков.

Минимальная стоимость автомобиля — 2,4 млн рублей. Дилерская сеть MG в нашей стране насчитывает 37 автосалонов в 21 регионе.