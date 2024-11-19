Депутат раскритиковал идею повышения штрафов за нарушение ПДД

В Госдуме РФ назвали инициативу несвоевременной.

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Предложение о повышении штрафов ГАИ выглядит как минимум странно и несвоевременно и не имеет отношения к повышению безопасности на дорогах. С таким заявлением выступил глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

В понедельник, 18 ноября, стало известно, что с 1 января 2025 года в России планируется ввести новые тарифы на административные наказания за нарушение ПДД. Штрафы вырастут в среднем в полтора раза, а «скидка» при оплате в установленный срок уменьшится на 25%.

«Решение как минимум несвоевременно. Единственными выгодоприобретателями окажутся региональные бюджеты. Ничего общего с безопасностью дорожного движения в таком подходе нет», — написал Нилов в своём Telegram-канале.

18 ноября правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела предложение о повышении штрафов за нарушение ПДД. По сведениям источника «Интерфакса», концептуально документ одобрен, но его содержание будет доработано ко второму чтению в Госдуме.